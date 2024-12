Wanda Nara filtró escandalosos chats con la China Suárez hablando de Pampita: "Me quería matar"

Qué dijo la China Suárez sobre Pampita

En las fotos que compartió Wanda Nara se puede ver como la China Suárez dispara fuerte contra Pampita tras la infidelidad de Benjamín Vicuña.

“Sí, es Luciana. Él estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, que es su amiga, pero que está loca. No puedo hacer nada, que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre, es un padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Bueno y qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Y Benja es igual”, explica Eugenia.

Y, agregó: “El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó. Te entiendo. Qué p...ja la gente así, Dios mío. Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz".

“Jamás. Jamás la voy a perdonar hasta que no diga públicamente que mintió”, siguió diciendo sobre Pampita y su versión del motorhome.

“A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, redactó la China Suárez.

