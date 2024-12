Wanda Nara habló del audio en el que Mauro Icardi se refiere a su relación con la China Suárez: qué dijo

En tanto, ella misma dejó en claro que esto "es una tormenta que va a pasar", en especial por el bienestar de sus hijas en común. De hecho, ella misma fue clara al afirmar que el futbolista sigue siendo su familia.

Qué dijo Wanda sobre el audio en el que Mauro Icardi habla de su relación con La China

“Mauro va a ser familia toda mi vida, tiene abiertas las puertas de mi casa. Ahora estamos en un momento en el que no nos estamos entendiendo y por eso recurrí a la Justicia para ordenarnos”, explicó.

Por su parte, la influencer también se mostró tranquila y segura de que pronto se calmarán las discusiones. "Si se calmó con Maxi, se va a calmar acá, estoy segura", fueron sus palabras.

Sin embargo, más allá de hacer referencia a su ex, también habló de su tenso cruce con Yanina Latorre. "No la nombré porque no quiero problemas. Capaz si la nombro le molesta, y si no la nombro también. Hablé con mucho respeto de ella”, dijo sin filtro.

“Estoy muy feliz, muy bien. Mañana hago una publicidad muy importante de una gaseosa que amamos todos”, concluyó con optimismo a pesar de los escándalos personales que la rodean.