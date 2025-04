"Wanda Nara, la serie" es oficial: cuándo estará disponible en Netflix

La conductora rompió el silencio tras la reciente decisión judicial que le exige cerrar sus perfiles en redes sociales. Con su característico tono cercano, la empresaria eligió hablarle directamente a sus seguidores mientras se encontraba dentro de su auto. “Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también, no sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado”, comentó.