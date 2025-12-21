Wanda Nara vende su ropa usada y los precios causaron polémica

Dentro del catálogo de Wanda Shop, una de las piezas que más comentarios despertó fue una polera blanca de la firma Balenciaga. El sitio describe el artículo como una combinación perfecta entre el minimalismo y el lujo moderno, destacando su cuello alto y un corte holgado que permite adaptarla a diferentes estilos, desde lo urbano hasta lo más sofisticado. Lo llamativo es que la prenda, que la empresaria utilizó en 2022 durante su paso por el programa ¿Quién es la Máscara?, tiene un costo de 5 millones de pesos, superando incluso el valor de mercado de la pieza original nueva, que ronda los 4.290 dólares.