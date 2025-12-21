Wanda Nara vende su ropa usada y los precios causaron polémica
Los seguidores de Wanda Nara se mostraron indignados en redes sociales debido a su nuevo negocio y los precios extravagantes. Los detalles.
Wanda Nara volvió a situarse en el centro de la escena mediática, pero esta vez no fue por un nuevo romance o un proyecto televisivo, sino por el lanzamiento de su faceta como emprendedora dentro del mercado de la moda de segunda mano. La conductora presentó formalmente “Wanda Shop”, una plataforma virtual diseñada para comercializar prendas exclusivas de su propio guardarropa. Si bien la iniciativa se presenta bajo el concepto de moda circular, el valor asignado a los artículos generó una ola de críticas e indignación entre los usuarios de Internet.
La propuesta de la mediática busca darles una segunda oportunidad a piezas de lujo que permanecían guardadas en su vestidor. Al fomentar la reutilización de indumentaria de alta gama, la presentadora intenta alinearse con una tendencia global de consumo responsable que busca reducir el impacto ambiental de la industria textil. Sin embargo, el componente económico de este nuevo negocio parece haber opacado sus intenciones ecológicas, ya que los precios publicados resultan, para muchos, difíciles de digerir.
Dentro del catálogo de Wanda Shop, una de las piezas que más comentarios despertó fue una polera blanca de la firma Balenciaga. El sitio describe el artículo como una combinación perfecta entre el minimalismo y el lujo moderno, destacando su cuello alto y un corte holgado que permite adaptarla a diferentes estilos, desde lo urbano hasta lo más sofisticado. Lo llamativo es que la prenda, que la empresaria utilizó en 2022 durante su paso por el programa ¿Quién es la Máscara?, tiene un costo de 5 millones de pesos, superando incluso el valor de mercado de la pieza original nueva, que ronda los 4.290 dólares.
Además de los básicos de marcas internacionales, la tienda ofrece artículos con una impronta mucho más personal y ligada a su carrera mediática. Entre ellos, destaca una campera de cuero decorada con brillos que lleva estampada en la espalda la frase “Bad bitch”, título de uno de sus éxitos musicales. El precio de este diseño particular también se sitúa por encima del millón de pesos, consolidando la idea de que la tienda está apuntada a un público de alto poder adquisitivo.
Como era de esperarse, la noticia no tardó en volverse tendencia y las críticas llovieron especialmente en la red social X (antes Twitter). Muchos internautas cuestionaron la necesidad de la conductora de lucrar con ropa que ya utilizó, dada su reconocida situación económica. Una de las críticas más compartidas fue la de una usuaria que disparó con dureza contra la iniciativa: “La Kim Kardashian argentina Wanda Nara vendiendo su ropa usada. La megamultimillonaria que puede vivir siete vidas sin laburar. Que lo done“.
A pesar de los cuestionamientos sobre su falta de desprendimiento y los elevados costos, Nara parece decidida a seguir adelante con este proyecto que mezcla el reciclaje de lujo con la monetización de su propia imagen. Mientras algunos ven en esto una jugada inteligente para vaciar su vestidor y generar ingresos, otros lo perciben como una muestra de ostentación innecesaria en un contexto donde los precios parecen estar completamente fuera de la realidad de la mayoría de sus seguidores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario