Wanda Nara le respondió a Icardi: "Siempre seremos familia"

Hacia el final de su descargo, la mediática lanzó dardos directos sobre el desempeño de Icardi en el campo de juego y sobre su actual relación con la China Suárez, utilizando información que el propio jugador le habría confiado en la intimidad.

“Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concéntrate en estos meses, por que cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales. En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes los conoces vos y media argentina”, sentenció Nara, cerrando un texto que no deja lugar a reconciliaciones cercanas. Con esta nueva ruptura, la disputa legal en Milán parece endurecerse, mientras el público asiste a un intercambio de acusaciones que promete seguir escalando en los tribunales.