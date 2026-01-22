Wanda Nara le respondió a Icardi: "Siempre seremos familia"
Un nuevo episodio de la guerra entre Icardi y Wanda toma un giro inesperada: ella se declara familia, pero también arremete contra la China Suárez.
La frágil paz que parecía haberse instalado entre Wanda Nara y Mauro Icardi se desmoronó por completo en las últimas horas, dando paso a una de las batallas mediáticas más feroces de su historial. Lo que comenzó como un tibio acercamiento tras las declaraciones de la conductora de MasterChef, quien afirmó recientemente que existía una buena comunicación con los padres de sus hijos, terminó detonando un conflicto cruzado de desmentidas, chats filtrados y acusaciones económicas.
El detonante fue la reacción del delantero del Galatasaray, quien no tardó en contradecir a su exesposa asegurando que "nunca serán familia", echando por tierra cualquier rastro de cordialidad. Ante este desplante, Nara decidió hacer públicos diversos chats con el futbolista para demostrar el vínculo fluido que mantenían. Sin embargo, Icardi redobló la apuesta afirmando que se trataba de capturas antiguas y lanzó un extenso descargo donde aseguró que la China Suárez tiene todas sus contraseñas, en un intento por deslegitimar las pruebas de la empresaria.
El lapidario comunicado de Wanda Nara
Lejos de retroceder, la conductora utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado contundente, donde no solo cuestionó el profesionalismo de Icardi, sino que también sacó a la luz detalles económicos y personales de alto voltaje. En su mensaje, Nara le recordó su rol fundamental en la construcción de su carrera y el contrato millonario que hoy ostenta en Turquía.
“Del modo de pre costo mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme”, disparó la empresaria, subrayando el esfuerzo que puso en la imagen del jugador.
Wanda también fue incisiva respecto a la debacle de la figura pública del futbolista y el conflicto legal por la cuota alimentaria: “Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos. Jamás te robé y siempre pague impuestos por lo mío. Para mí si serás familia y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos”.
Hacia el final de su descargo, la mediática lanzó dardos directos sobre el desempeño de Icardi en el campo de juego y sobre su actual relación con la China Suárez, utilizando información que el propio jugador le habría confiado en la intimidad.
“Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concéntrate en estos meses, por que cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales. En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes los conoces vos y media argentina”, sentenció Nara, cerrando un texto que no deja lugar a reconciliaciones cercanas. Con esta nueva ruptura, la disputa legal en Milán parece endurecerse, mientras el público asiste a un intercambio de acusaciones que promete seguir escalando en los tribunales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario