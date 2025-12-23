Icardi estalló contra el exabogado de Wanda Nara tras el reencuentro con sus hijas: "Van a caer uno por uno"

Luego, Icardi redirigió su bronca hacia otro frente. En una segunda publicación, cargó contra periodistas y personajes mediáticos a quienes acusó de mentir y operar en su contra.

“Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable. Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado. Pero fueron parte. Son cómplices”, lanzó, sin mencionar nombres propios pero con un mensaje directo al ambiente.

mauro icardi 2

En la misma línea, sumó una advertencia que rápidamente se viralizó: “Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar. Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria”.

El cierre del descargo llegó acompañado por una imagen generada con inteligencia artificial que sintetizó el clima del mensaje. En la ilustración se observa a un hombre de aspecto descuidado dentro de una celda, rodeado por velas negras encendidas y gallinas, mientras al fondo aparece un retrato de gran tamaño del propio Icardi. La escena, cargada de simbolismo, reforzó la idea de encierro, confrontación y ajuste de cuentas con el pasado.

mauro icardi 3

Sobre esa imagen, el futbolista agregó una frase final dirigida al exabogado: “Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las minas te van a salvar”. Más tarde, incluso, subió un video propio alimentando gallinas, en alusión directa a los rituales mencionados en su texto.