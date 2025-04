Wanda Nara, en problemas: la suntuosa suma que podría tener que pagar a una reconocida plataforma

wanda-nara-divas-play-.jpg

Según trascendió, Wanda estaría ahora expuesta a una importante multa, ya que tres años atrás habría pactado con Divas Play trabajar de forma exclusiva hasta alcanzar una suma de US$5 millones, sin importar el tiempo que le llevara.

En el documento, la mediática se comprometió a no realizar “ningún acto de competencia desleal y no subir contenido audiovisual en Only Fans o similares durante la vigencia de este contrato”.

Además, el contrato establece con claridad que: “La influencer se obliga a dar la baja de cualquier contenido que se suba en su perfil por parte de un tercero a la plataforma de la competencia”.

En caso de romper ese compromiso, el acuerdo prevé una sanción clara: “Se pacta una multa de US$10 mil por cada día que permanezca subido el contenido, en la plataforma de la competencia”. El inconveniente sería que, hasta el momento, Wanda habría recaudado apenas US$3.5 millones, quedando por debajo del objetivo fijado por el contrato.

Por su parte, la conductora sostendría que Divas Play nunca le hizo los pagos correspondientes. No obstante, habrían aparecido registros de depósitos en una cuenta bancaria a su nombre en Italia, lo que complicaría aún más su defensa.