Wanda Nara respondió a una seguidora con una frase que encendió las redes: "Está en pareja"

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con una de sus respuestas en redes sociales. En medio de la promoción de su nueva línea de bikinis, la empresaria tuvo un breve intercambio con una usuaria, que derivó en una contestación filosa y con tono de advertencia. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron que el comentario estaba dirigido a María Eugenia “China” Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.