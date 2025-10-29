Wanda Nara respondió a una seguidora con una frase que encendió las redes: "Está en pareja"
La empresaria interactuó con una fan y dejó una respuesta que muchos interpretaron como una indirecta hacia la China Suárez, actual pareja de su ex, Mauro Icardi.
Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con una de sus respuestas en redes sociales. En medio de la promoción de su nueva línea de bikinis, la empresaria tuvo un breve intercambio con una usuaria, que derivó en una contestación filosa y con tono de advertencia. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron que el comentario estaba dirigido a María Eugenia “China” Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió una serie de fotos mostrando algunos de los modelos que lanzará en su próxima colección de trajes de baño. Como suele ocurrir, la publicación se llenó de mensajes, elogios y consultas. Sin embargo, uno de los comentarios llamó especialmente su atención: “Wanda haceme la segunda con Maxi”, escribió una seguidora, en referencia a Maxi López, exmarido y padre de sus tres hijos.
Lejos de ignorar el mensaje, Wanda decidió responder con una frase breve, pero contundente: “Está en pareja. #NuncaTatiana”. El hashtag fue el detalle que encendió las especulaciones, ya que remite al apodo con el que las redes y el streamer Martín Cirio bautizaron tiempo atrás a la China Suárez, tras el escándalo de 2021 que involucró a Icardi.
La empresaria, que en los últimos meses había evitado alusiones directas a la actriz, volvió así a quedar en el centro de los comentarios por una respuesta cargada de ironía. De inmediato, su contestación se viralizó y abrió el debate entre sus seguidores, que se dividieron entre quienes celebraron su humor y quienes consideraron que no era necesario reavivar viejas historias.
No es la primera vez que Wanda deja deslizar una indirecta en tono de broma. Semanas atrás, durante una emisión de MasterChef Celebrity, protagonizó otro momento comentado cuando, en una charla con la participante Sofía La Reini Gonet, mencionó: “A Maxi ni lo mires, tiene la mujer embarazada. Tatiana no, Reini”. Esa frase fue interpretada también como un guiño hacia la misma historia que marcó su separación de Icardi.
Más allá de las lecturas que generan sus palabras, Wanda continúa enfocada en sus proyectos empresariales y televisivos. Además de su faceta como conductora y cantante, prepara el lanzamiento de su nueva línea de indumentaria veraniega, con la que planea consolidarse en el rubro de la moda, uno de los espacios donde más cómoda se siente desde hace años.
