Wanda Nara se tuvo que operar en medio del escándalo con Icardi: qué le pasó

En medio de este violento episodio, lo que más llamó la atención fue que Nara apareció vendada en los brazos y codos, lo que despertó la preocupación y la pregunta: ¿Qué le ocurrió? Aunque se sabía que había sido operada, no se conocían detalles específicos sobre la intervención. Este sábado, Ángel de Brito brindó más información al respecto durante su programa Bondi Live.

La operación de urgencia de Wanda Nara: ¿qué le pasó?

“Wanda está recién operada, pero aún no se sabe exactamente de qué. Las personas cercanas a ella me dicen que la operación está relacionada con un coletazo de su tratamiento para la leucemia, que causó un edema", comenzó contando el conductor.

Y se explayó: "Sin embargo, es extraño, porque en los videos, incluso en los que no fueron difundidos, se la ve vendada en los brazos y codos. Todavía no tenemos claridad sobre lo que realmente ocurrió. Por eso, Wanda no pudo abrazar a su hija y le pedía a Mauro que la dejara bajarla para poder tomarla de la mano”.

Minutos después, el abogado de Wanda, Matías Payarola, también aclaró el motivo de la operación: “Wanda tenía un problema de salud relacionado con su tratamiento de leucemia. Se le realizaron los estudios prequirúrgicos con urgencia, justo antes de la operación. No estaba planificado ni programado”, explicó Payarola.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la cirugía fuera estética, el abogado afirmó: “No puedo comentar sobre esos detalles, no es un tema en el que me pueda involucrar”.