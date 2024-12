Wanda Nara volvió a filtrar conversaciones privadas con Mauro Icardi: "Esa mujer fue..."

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen generando polémica en medio de su compleja separación. En paralelo a eso, la mediática se encuentra en pleno romance con L-Gante. No obstante, mientras el jugador se recupera de una operación de rodilla en Argentina, alejado de sus hijas, Francesca e Isabella, decidió pedir la tenencia, lo que desató la furia de Wanda, quien no dudó en exponer que -en realidad- el futbolista no tiene vínculo con las nenas.