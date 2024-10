Wanda Nara volvió a hablar de su vínculo con L-Gante tras haberse peleado: qué dijo

“Empezamos muy temprano las grabaciones pero estamos muy contentos, estamos haciendo algo que nos gusta hacer y es hermoso. Es un éxito, creo que el éxito es hacer algo que te gusta”, comenzó diciendo.

Ya entrando en el tema de L-Gante, Wanda se refirió al posteo que hizo en su cuenta de Instagram, desmintiendo a su amigo. “Capaz me levanté un poco enojada pero yo soy muy olvidadiza, ya está. La verdad siempre es una y para mí es otra, entonces está bueno que conozcan mi verdad. No sé porque sigue hablando de mí, yo tengo buena relación, cuando hicimos cosas juntos nos fue muy bien”, contó.

Qué dijo Wanda Nara tras haberse peleado con L-Gante

Embed - Wanda Nara A SOLAS con LAM: estalló el TRIÁNGULO AMOROSO con L-Gante y Mauro Icardi

Y siguió: "Ustedes son los que nos quieren ver juntos pero la verdad es que siempre fuimos amigos. Ya hablé con Elian, no me pidió disculpas, me dijo que fue su manera para sacar el tema y contestar eso al aire. Es muy difícil estar en el living de Susana, se puso nervioso".

Por otro lado, la mediática habló del confuso e inestable vínculo que mantiene con Mauro Icardi. “Estamos muy bien, en familia. Yo dije que estaba sola que Mauro está en Turquía, me vino a acompañar cuando está acá y tengo muy buena relación. De mi vida privada como soy tan inestable como el tiempo en Buenos Aires hasta que no estén las cosas mejor prefiero guardarlo un poco”, explicó.

Cuando se le preguntó sobre una posible reconciliación, respondió: “Si, obvio, yo siempre lo dije. Al ser famosa siempre estás expuesta, voy a luchar por mi familia como lo hice siempre y como lo hice en mi anterior matrimonio. A veces te va bien y a veces te va mal”.

wanda nara icardi Mauro Icardi y Wanda Nara