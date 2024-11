Wanda Nara y L-Gante posaron con Jamaica y Tamara Báez estalló

wanda

Así lo demostró la misma influencer, quien también en sus historias de Instagram posteó una foto con la pequeña y el cantante. La imagen de los tres como familia feliz se volvió viral rápidamente, por lo que no tardó en llegar a manos de Tamara Báez, la madre de la menor. Tal es así que, en medio de la incertidumbre por la nueva relación de su ex, la mediática habló a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Tamara Báez apuntó contra Wanda y el referente de la cumbia 420 por usar a su hija como juguete de promoción. Lo cierto es que, más allá de que se imaginó que Jamaica estaba pasando el día entero con la empresaria y el cantante, su madre demostró lo contrario, ya que subió fotos y videos de ella en el momento jugando en un cumpleaños, por lo que la imagen posteada por Nara sería vieja. Ante esto, escribió: "No usen a mi hija, si son puro show".

Luego de esto, agregó: "Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen a esa película en la que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo, pero la única vez que la ve, tiren fotito, no va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años". Tras esto, en otra historia donde un seguidor le demostró su apoyo, Tamara escribió: "Con mi hija no".

En esa misma línea, Báez continuó compartiendo mensajes de sus seguidores en otras historias y cerró con un mensaje: "Lo que ven es lo que es. Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno".

