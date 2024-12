Wanda Nara ya no podrá mostrar sus chats con la China Suárez: los motivos

Después de la entrevista, la mediática envió a otro programa de televisión unos audios en los que la China Suárez hablaba sobre Pampita en días en que acababa de empezar su relación con Benjamín Vicuña y la modelo estaba todavía en el proceso de separarse del padre de sus hijos tras 10 años de relación.

"Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí", dijo la China Suárez sobre Pampita, y le reconoció a su entonces amiga, Wanda Nara: "es una caradura, pero también, es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada. Se quedó con la casa, con todo, una genia, mentirosa serial".

Con audios así, que Nara publicó para mostrar el carácter de Suárez y la actriz reaccionó.

Por eso la jueza Puebla prohibió la difusión de los audios, videos o capturas de pantalla de las conversaciones privadas entre las examigas, ya sea en medios de comunicación o en plataformas digitales.

También le pidió a la Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que informe a los medios de comunicación de que se abstengan de mostrar este tipo de material, so pena de resultar multados.

La resolución también indica que Wanda Nara no puede hacer referencia públicamente a nada que tenga que ver con La China Suárez, informaron este lunes en "Mañanísima", y tampoco puede valerse de terceros (como sus amigos o periodistas) para hablar sobre ella.