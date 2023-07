El conmovedor mensaje de Wanda Nara a sus hijos

Y agregó: "Como padres, nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Entre ellos se ayudan un montón. Ojalá que nunca pierdan esa pureza de la infancia, es muy lindo".

En este contexto, Wanda Nara resaltó: "Soy mamá de cinco chicos con cinco personalidades diferentes. Soy la que me adapto a cada uno y me gusta que cada uno desarrolle lo que quiera ser".

En otro fragmento de la entrevista, al ser consultada sobre su vínculo con su marido, Mauro Icardi, admitió: "Mauro siempre tuvo muy claro que quería tener una familia, él me conoció con tres nenes chiquitos. Siempre soñé con tener una familia enorme y que el primer hijo sea varón. Me tocó el mejor hijo que me podía tocar. Es un ejemplo".