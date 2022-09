El papá de Wanda Nara aprueba el romance con L-Gante

Le cae bien L-Gante

andres nara

“Hablé con Andrés Nara y tengo para contarles la reacción del padre de Wanda y Zaira, separación x 2 porque sus dos hijas se separaron", contó el periodista.

"Lo que me dice es que por estas situaciones que ocurrieron no quiere dar ningún tipo de declaración, siempre que habla recibe tirón de orejas de un lado y del otro, sobre todo del lado de Wanda, dadas las circunstancias de estas rupturas, él prefiere no decir nada, esta es su drástica decisión que toma el padre de Wanda y Zaira al enterarse de las separaciones de sus hijas”, agregó

“Para finalizar, le pregunté a Andrés sobre L-Gante, si opina algo, en medio de los rumores de romance con su hija, y me mandó un emoji de un dedo pulgar para arriba, gesto de aprobación al cantante me envió”, cerró Etchegoyen