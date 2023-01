Grave denuncia de un fan contra Wanda Nara en Punta del Este

Por qué denunciaron a Wanda Nara en Punta del Este

Y concluyó: “Con lo que me dijo Wanda Nara ya me alcanzó y no quiero saber más nada, y yo no soy ningún mugriento y así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no se me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue, me dejó sorprendido por la fea actitud que tuvo”.

Wanda Nara y su noche en una importante fiesta en Punta del Este

La empresaria se encuentra en Punta del Este de vacaciones con sus cinco hijos y su hermana, Zaira Nara. Además de compartir el tiempo de calidad que pasa en la playa con los pequeños, la famosa también aprovecha su tiempo para asistir a los eventos más exclusivos de la temporada esteña.

Hace unas noches, la mediática estuvo presente en el show que brindó el famoso DJ David Guetta en Uruguay, y ahora se sumó a un nuevo festejo al ser parte de la Fiesta Bresh, una de las más reconocidas a nivel mundial.

Wanda asistió al evento junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba Kennys Palacios, y compartió en sus redes todos los detalles del festejo en el VIP.