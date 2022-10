Wanda Nara habló de las versiones que aseguran que ingresó a la casa de Tamara Báez con L-Gante

"Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto y la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo", comenzó diciendo.

"No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?", agregó.

Tamara Báez, la ex de L-Gante, rompió en llanto en las redes sociales



Cc @Intrusos

Después de ser señalada por el abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, Wanda Nara se comunicó la periodista Maite Peñoñori y explotó indignada.

La mediática contó dónde estuvo ayer, cuando la ex de L-Gante asegura ocurrió todo: "No sé cómo se les puede ocurrir una cosas así. Evidentemente, al que se le ocurra, es porque está en su ser hacer una cosas así. Lo único que te puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde. Me la crucé a Lizy en la grabación, que es alguien que lo puede confirmar".

Wanda indicó, además, que tiene más pruebas para demostrar que no estuvo ahí. "Te mandé el chat con la productora del canal. Y te pasé también fotos del lugar en el que estuve, con el horario en el que estuve, que fue un centro de estética, está lejos de la localidad que están nombrando", añadió.

Por último, la empresaria precisó que conoce la propiedad, aunque le parece grave que la vinculen con este hecho. "Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una nota así. No está bueno que me involucren. Evidentemente, tendré que tomar cartas en el asunto", cerró.

La respuesta de Wanda Nara antes las acusaciones de Tamara Báez, la ex de L-Gante



Cc @Intrusos