L-Gante contó nuevos detalles de su relación con Wanda Nara

Con respecto a la pregunta si quedó enojado con Andy, L-Gante contestó: “En ese momento, después no porque dije lo que había que decir y creo que entendieron todo”, explicó y luego aseguró: “Yo que viví el momento quedamos con todo claro”.

A su vez, hizo énfasis en que sintió que el conductor y el resto de las innvitadas le hizo preguntas “sin pensar en lo que puede causar en el otro", y lanzó: “Yo sé lo que digo y lo que no. Si me invitás para que hable, déjame hablar, no respondás por mí”.

Qué reveló L-Gante sobre su relación con Wanda Nara

L-Gante post PH

Al momento de preguntarle si la pelea que se mostró finalmente en pantalla de Telefe fue editada, el cantante contó: “Si, estuvo editado. Fueron partes en donde me decía que si me había sentido mal lo editaban y yo le decía: ‘no cortés, piloteala como la estoy piloteando ahora’”.

El notero de LAM le preguntó si tiene contacto con Wanda: “Sí, hablé hace un par de horas y re tranqui, así siempre”, dijo y luego contó que se preocupó por la enfermedad de la conductora: “Me enteré medio tarde, pero estaba al tanto de lo que se podía, igual ella no da mucha información de eso”.

wanda nara l-gante

Ante la pregunta de si Wanda se enojó porque blanqueó que tuvieron una relación más allá de la amistad, aseguró: “No sé y no creo” y explicó por qué decidió hablar sobre su vínculo con la empresaria: “Lo hice porque decían ‘nunca decís nada’, y entonces hablé un poquito porque decían que es marketing”.

“Cada vez que nos veían juntos pensaban que iba a ser un marketing nuevo, pero no. Nos juntábamos a comer, para salir a bailar, lo que sea”, aclaró mientas esbozaba una sonrisa de oreja a oreja.

Para ir cerrando la nota, cuando le preguntaron si era verdad que Wanda había dicho que fue L-Gante “la persona con la que la pasó mejor a nivel sexual”, aclaró: “No, me prendés fuego. No recuerdo que haya salido eso de su boca”, y concluyó: “No me acuerdo, no pasó”.

