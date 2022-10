La llamada de Mauro Icardi a Wanda Nara tras su foto con L-Gante

“Salió a la luz una foto de L-Gante con Wanda Nara y, el que me dijeron que ya no sabe más que hacer es Icardi. Antes de su vivo la semana pasada yo te conté que estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor, me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”, aseguró Juan Etchegoyen.