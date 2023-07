La nueva "interna feroz" en la familia de Wanda Nara

Según él, “se desató una guerra puertas adentro” de la familia.

“A mi me cuentan que Andrés está harto y su esposa Alicia Barbasola también, parece ser que desde la familia hay una interna feroz con ellos y no los dejan tomar trabajos en el medio. La gota que rebalsó el vaso fue que les prohibieron formar parte del Bailando 2023″, agregó el periodista de chimentos.

“Por lo que me contaron, quien está detrás de todo este tema es Nora Colosimo, la mamá de Wanda y ex de Andrés, aunque Wanda no se queda atrás y también está de acuerdo con su mamá. Zaira está en el medio del tema, ni de un lado ni de otro”, sostuvo.

interna familia nara

Tal como mencionó, las peleas en la familia Nara “no viene de ahora, ya tiene un par de años esta interna, pero ahora es insostenible”.

Y finalizó: “Andrés me dice que hay personas de su familia que tienen llegada a las autoridades y le ponen palos en la rueda, como que desde adentro no quieren que a ellos les vaya bien”.