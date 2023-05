La reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si está embarazada

Estos dichos dieron lugar a que varios de los usuarios relacionaran su extrema sensibilidad con la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, la conductora fue firme con su respuesta: “Me dicen si no estaré embarazada porque estoy muy sensible”, leyó.

"No, no es embarazo. Eso es imposible, no hay chances ni científicas ni naturales”, cerró de forma contundente.