Qué dijeron Zaira y Wanda Nara al enterarse de que tendrán un hermanito

Y agregó: "Lo que me deslizaban es que habría habido un planteo de las hijas de Andrés a su papá cómo diciendo. ¿A está altura del partido vas a tener otro hijo?” No estarían muy cómodas con esto eso es lo que me decían".

“De hecho les cuento que yo hablo siempre Andrés y cuando le pregunté por esto no me respondió absolutamente nada, quizás esta dolido por la reacción de sus hijas o no sé”, dijo al respecto el comunicador.

Y cerró: “Obviamente que cada uno toma como quiere y cómo siente cada noticia, no podemos juzgar a las hermanas por esto, pero sería entendible que sea un tema a no tocar en futuras reuniones familiares”.