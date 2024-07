Wanda Nara rompió el silencio tras difundirse su separación de Mauro Icardi: "Me toca seguir sola"

"Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales", agregó, con el fin de desmentir lo trascendido en diferentes medios de espectáculos. "Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quién soy", sostuvo.

En relación a su separación, la mediática reveló que fue suya la decisión de poner el punto final: "Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola", sentenció.

"No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior", destacó, en relación a las versiones que indicaban que esto se debió a la fuerte crisis tras la infidelidad de Mauro con la China Suárez o al vínculo permanente de Wanda con L-Gante.

publicación wanda nara.jpg

"La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", cerró la empresaria. De esta manera, terminó con todo tipo de especulaciones que rumoreaban sobre la posibilidad de que la actriz o el artista de música urbana tuvieran que ver en el desenlace final.