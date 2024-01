Salió a la luz que Wanda Nara firmó el divorcio con Mauro Icardi, pero se arrepintió

Ana Rosenfeld estuvo de invitada en Mañanísima y dio detalles de ese episodio: "Wanda se quiso separar. De hecho está que firmó una separación porque no bancó la infidelidad. No bancó ni siquiera la posibilidad de que esa infidelidad fuera cierta. Yo creo que como buena sagitariana no acepta esas defraudaciones"