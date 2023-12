Wanda Nara se coronó campeona en el "Bailando con las Estrellas" de Italia

porcentaje bailando con las estrellas.png

Con "We Are The Champions" de Queen de fondo y una lluvia de estrellas doradas y blancas que caían sobre la pareja campeona, Wanda Nara y Pasquale La Rocca levantaron el trofeo que ganaron. La conductora no pudo contener las lágrimas y agradeció por tan emotivo momento.

Acto seguido, Wanda Nara se bajó del podio para tomar una de las botellas de champagne y empapar a los conductores del programa como forma de festejo.