Wanda Nara subió una foto que volvió a despertar rumores de crisis con Mauro Icardi

“Buen día. Pensé que hacía frío como ayer y hoy hace calor”, escribió la mediática, generando todo tipo de especulaciones, pese a que horas antes se había mostrado firme con este tema en una nota que le dio a "Socios de Espectáculos", el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “Bueno, mil veces (dijeron que estoy en crisis). Ya hace mucho tiempo que dicen esas cosas, estoy acostumbrada”.

Qué dijo Wanda Nara sobre su estado de salud

Wanda Nara comunicó para dar a conocer cómo se encuentra en la actualidad: “Está el doctor Pavlosky que me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia, el entrenamiento, puedo manejarlo”,

“También, estoy aquí para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar, hacer piruetas”.

Y en otro de los mensajes del canal de difusión escribió: “Espero que entiendan que las mamás son invencibles”, sostuvo. “Estoy bien, pero comparto porque aunque me gusta siempre mostrar rosas. A veces también estoy así”.