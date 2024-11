"Wicked: parte 1": un musical de ensueño con Ariana Grande y Cynthia Erivo

Embed - WICKED - Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD - Doblado

Esta nueva producción, ideal para los fanáticos de los musicales y de Broadway, está ambientada en la Tierra de Oz, pero mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas. Enfocada en los acontecimientos del primer acto del musical, la cinta sigue a Elphaba (interpretada por una magnífica Cynthia Erivo), una joven incomprendida por su inusual color verde de piel y quien aún no descubrió su verdadero poder. También la historia se enfoca en Glinda (Ariana Grande), la contracara de Elphaba por ser una popular joven marcada por sus privilegios y ambición que aún no descubrió su verdadera pasión.

Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shiz, en la fantástica tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad. Tras un encuentro con el Maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman sendas muy distintas. Con su inquebrantable deseo de popularidad, Glinda se deja seducir por el poder, mientras que la determinación de Elphaba de permanecer fiel a sí misma y a los de su alrededor tendrá inesperadas e impactantes consecuencias en su futuro. Las extraordinarias aventuras de ambas en Oz acabarán llevándolas a cumplir sus respectivos destinos como Glinda, la Bruja Buena, y la Malvada Bruja del Oeste.

wiked

Es entonces cómo, este musical que recorrió el mundo con Stephen Schwartz y Winnie Holzman llega al cine entendiendo la esencia y manteniéndola en su camino a la pantalla grande. Con su historia de amistad, odio, superación con una efervescente muestra de tragedia, hay mucho de ese éxito de Broadway perfectamente adaptado a la pantalla grande. Quizás un tanto emparentada con "Cabaret" (para mí el mejor musical de la historia) por su forma en la que la maldad oscurece un pueblo, "Wicked" deja en claro que el bien y el mal van de la mano, que uno no tiene sentido sin el otro y que el bien es creado para un beneficio propio, derivando así en que el bien es el mal.

Esto queda en evidencia con los distintos contrapuntos que tiene "Wicked" como centro de su historia, más allá de la amistad, amor y odio entre las protagonistas. La inconsciencia y celebración de la ignorancia, el contraste entre lo juvenil, las baladas alegres y románticas, los colores de la felicidad y, en tanto, la persecución o genocidio, mejor dicho, que está de fondo, pero que la gran mayoría de los habitantes de Oz dejan pasar. Es por eso que, para esta forma tan diferente de la ver la vida se necesitaban dos protagonistas de la talla de Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Más allá de que hablar de la voz de Ariana Grande y decir que es fantástica, quizás no sea novedad, lo cierto es que sí me sorprendió en su rol actoral. En criollo voy a admitir que le creí todo el cuento que me contó tanto actuando como cantando. A pesar de que en ocasiones ya su personaje me generaba cierta molestia por la torpeza exagerada, lo cierto es que me hizo divertir y me entretuvo durante las dos horas que dura la película. Y, definitivamente, ¡qué buena combinación hace con Cynthia Erivo! A pesar de que a ella sí no la conocía, qué excelente elección la de John M. Chu de traer a una actriz de esta talla que no solamente brilló interpretando a Elphaba con sutileza, carisma y empatía, sino también con una voz deslumbrante. Sin dudas, este personaje era suyo desde hace tiempo y lo seguirá siendo siempre porque no imagino una Elphie sin una Cynthia en ninguno de los aspectos. Un trabajo magistral que debe ser reconocido a nivel mundial y hasta premiado.

wiked

Son ellas dos, justamente, las que traen una energía contagiosa con sus puestas musicales a lo largo de la historia. Y, a pesar de que a veces me pareció un poco larga (lo sé, es la duración necesaria para que un musical funcione), lo cierto es que el trabajo hecho con evidente conciencia de las protagonistas, la puesta en escena que es deslumbrante (y se debe ver en cine, todo hay que decirlo) con escenografías reales y la carga oscura e incómoda del guion, hacen de "Wicked" algo maravilloso, en especial para quienes no seguimos tanto la historia del Mago de Oz.

Detrás de este film hay valentía, una valentía que se necesitaba para apostar a un género que hace tiempo no tiene buen puerto en taquilla, pero que evidentemente John M. Chu supo cómo recuperar la grandeza de los musicales. Una película que, definitivamente, puede convertirse en lo mejor del año de la mano de "Gladiador II".