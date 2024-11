Con el estreno de "Gladiador II" revivió el cine de calidad de la mano de Paul Mescal

Las secuelas de películas que son un hito en la historia del cine, verdaderamente no son necesarias. Y, más allá de lo que pueda opinar, "Gladiador II" definitivamente no era un largometraje que necesitábamos. Pero qué privilegio cuando detrás de una historia así, hay un trabajo bien hecho. Realmente, no podía esperar menos de Ridley Scott, quien no me decepcionó en absoluto y nos regaló un obra magistral de cine. Si bien quiero desarrollar, punto por punto, por qué me gustó tanto esta secuela, la realidad es que tengo que admitir algunas cosas antes.