Will Smith fue demandado por acoso y despido: un músico lo acusa durante una gira

brian king joseph

La demanda también cita a un representante de Smith, quien presuntamente le habría dicho: “Todos me dicen que lo que te pasó es mentira, que no pasó nada y que te lo inventaste todo. Entonces, dime, ¿por qué mentiste e inventaste esto?”. Además de Smith, una empresa de gestión asociada al artista figura como codemandada, aunque no se especificó el monto reclamado por daños y perjuicios.

Por su parte, la defensa del actor rechazó de manera tajante las acusaciones. Su abogado, Allen B. Grodsky, afirmó: “Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”.

Joseph sostiene que, como consecuencia del despido y de la situación vivida, sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. La demanda solicita que un jurado sea el encargado de determinar una eventual indemnización, mientras el caso abre un nuevo frente judicial para una de las figuras más reconocidas de Hollywood.