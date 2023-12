"Wonka": la prueba de que una película puede hacerse con el corazón

wonka

Sin embargo, para entender mejor, hay que empezar por el principio. ¿Por qué me gustó tanto "Wonka"? Pues bien, más allá de ser fanática indiscutida y orgullosa de los musicales, esta versión de Willy Wonka es luz en la oscuridad, un soñador despierto incapaz de doblegarse ante el pesimismo que le rodea. En este colorido universo y sus ideas estrambóticas, como sus extraños chocolates se unen las desventuras del protagonista con la inteligencia de un musical repleto de excelencia, en parte, gracias a su banda sonora creada Neil Hannon, quien compuso casi todas las canciones que se bailan y cantan a lo largo de la trama.

Por lo que, con solo nombrar al artífice de las canciones que brillan en "Wonka", más la excelencia del guion de King, no quedaría mucho más por discutir para hablar de la perfección de la película. No obstante, también hay que destacar que es, definitivamente, una cinta cálida, honesta y humanista. Además, lo cierto es que no es fácil hacer una película para toda la familia, como lo es esta, con una crítica disimulada tanto al capitalismo y a la iglesia, donde, cabe remarcar, mágicamente aparece Rowan Atkinson (Mr. Bean).

Pero, por si esto fuera poco, un buen guion y un gran musical, no se consiguen de la misma forma sin un buen protagonista y, en esta cinta, Timothée Chalamet demostró ser la mejor opción posible para ser la cara visible de un elenco de renombre como Olivia Colman, Rowan Atkinson y Hugh Grant. A medida que fue avanzando la historia, el actor, me llevó a un mundo de ensueño, a imaginar la ilusión y la percepción de una realidad paralela plagada de música y empatía. Romper la cuarta pared e introducir a cada espectador al mismo imaginario es una tarea que solo los versátiles y talentosos pueden hacer. A decir verdad Johnny Depp, quien para mi siempre fue el Willy Wonka indiscutido, dejó la vara muy alta, pero Chalamet supo hacerle justicia.

El actor encontró la forma de destacar y darle, a su personaje, una solidaridad (quizás por momentos extrema), amor y generosidad forjando una personalidad un tanto más empática que la de la historia original. No le importa el dinero, es armonioso y comprende de las emociones ajenas. Y, si bien este film es una precuela de "Charlie y la fábrica de chocolates" y no desarrolla cómo, en dicha historia, llegó a ser tan espeso y arisco, quedó visibilizado como artista poético, amante del chocolate siendo esta la forma en la que logra escapar y diferenciarse de todo tipo de comparaciones.

Asimismo, si hay algo que hace brillar a "Wonka" es que su vestuario y su puesta en escena es admirable. Repito: no es fácil adaptar cinematográficamente la imaginación de Roald Dahl y sus cuentos, pero entre el acierto en el elenco, el cual obvio incluye a la infaltable Calah Lane interpretando a Noodle, la banda sonora y cómo se creó la vestimenta y este mundo de ensueño, la cinta te hace soñar e imaginarte ese costado lleno de alegría en el que Chalamet brilla en todo momento.

Lo cierto es que "Wonka", absolutamente es una película hecha con el corazón, con emoción y entusiasmo. A pesar de que, por momentos, se extiende con las canciones y le da cierto protagonismo innecesario a Noodle, esta historia de Warner Bros es un homenaje perfecto a ese personaje de los 90 con el que tantos, hoy adultos, crecimos. Es una carta de amor a la infancia, a la alegría y a esos sueños que, alguna vez, "Charlie y la fábrica de chocolates" nos despertó en la niñez funcionando, de forma perfecta, como precuela.

