Gran Hermano: el fuerte cruce entre Coti y Ximena Capristo en La Noche de los Ex

"Yo no necesito colgarme de nadie, estoy donde estoy porque fui lo que fui y jugué de la forma que jugué, en todo caso vos te quisiste colgar de mí diciendo la otra vez que yo afuera no saludo a la gente y no me saco fotos", comenzó disparando la correntina, al momento que la pareja de Gustavo Conti le respondió: "Es verdad, gorda, vino una nenita y no te quisiste sacar foto".

cruce noche de los ex gran hermano

Inmediatamente, la ex rubia respondió en medio de un ataque de histeria: "Por favor Ximena, dejá de colgarte de mí, decís las cosas cuando yo no estoy presente, acordate... o tenés falta de memoria igual que Romina, entonces...".

Seguidamente, la mediática reconocida por haber participado de la segunda edición de Gran Hermano en Argentina durante 2001, replicó: "Hace 22 años que trabajo en el medio, reina, y la verdad que no me interesa pelear con vos ni mucho menos. Vos sos una envidiosa porque la gente te sacó antes... 'La gran jugadora', ¡¿jugadora de qué?! No jugaste a nada", señaló contundente.

"Me conocen más que a vos", le retrucó la novia de Alexis 'el Conejo' Quiroga a Capristo, quien no dudó en tocar el costado que más le duele a la oriunda de Corrientes: "Ella es finalista (refiriéndose a Julieta Poggio) y vos, mi amor, vamos a ver en unos meses...".

En ese momento, el conductor del espacio dedicado a los ex integrantes del reality show intervino el candente intercambio para poner paños fríos: "No nos agredamos tanto", pidió Robertito y cambió rotundamente de tema.