La confesión íntima de Xuxa sobre su relación con Pelé

A través de "Xuxa, el documental", que tuvo su estreno este jueves 13 de julio, la artista repasó sin filtro varios aspectos de su vida. Entre ellos, contó toda la verdad de la relación que la unía al astro brasileño, por la que fue blanco de críticas durante varios años.

La Reina de los Bajitos saltó a la fama con apenas 16 años, cuando posó por primera vez para la revista Carinho. Poco antes de cumplir los 17 ya había protagonizado las portadas de más de 80 revistas, incluso para la Playboy.

"Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso", confesó.

Aunque había tenido una experiencia de la que poco disfrutó, Xuxa empezó a explorar su sexualidad con Pelé: "Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él".

El astro, que le llevaba unos 23 años de diferencia de edad, se sorprendía por la situación. "Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", recordó.