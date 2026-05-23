Tensión total entre Tamara Paganini y Luana Fernández en Gran Hermano: "Vos no te metás"
Las participantes protagonizaron un fuerte enfrentamiento que generó preocupación y mucho revuelo en las redes sociales.
Una fuerte discusión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del reality. Las protagonistas del tenso momento fueron Tamara Paganini y Luana Fernández, quienes terminaron enfrentadas en una secuencia cargada de gritos y tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Todo comenzó cuando Manuel Ibero se acercó al comedor, donde estaba sentada la ex participante de la edición 2001, y le reclamó a los gritos por unas pertenencias fuera de lugar. “Tamara, tienes todas las cosas tiradas ahí”, lanzó visiblemente molesto.
La reacción de Paganini no tardó en llegar. Se levantó rápidamente y respondió: “Pero boludo, ¿cuántas veces te tengo que decir? A mí no me levantes la voz”.
Mientras ambos continuaban discutiendo, Luana Fernández intervino desde su lugar intentando frenar la situación: “Dejen de gritar, dejen de gritar”. Sin embargo, el comentario solo aumentó el enojo de Tamara, quien le respondió de forma tajante: “Vos no te metas boluda”.
El clima dentro de la casa siguió escalando y, cuando Lola intentó mediar en la pelea, Fernández se acercó de manera desafiante a otra de sus compañeras y lanzó una fuerte advertencia: “Te voy a romper la cara”.
Tras ese momento de máxima tensión, la transmisión de las cámaras 24 horas fue interrumpida por la producción, por lo que no pudo verse cómo finalizó el conflicto. En redes sociales, muchos usuarios especularon con posibles sanciones para las participantes involucradas.
Santiago del Moro explicó el proceso de repechaje
Desde su programa en La 100, Del Moro explicó cómo fue el proceso previo que permitió que Masi llegara a tener una chance de reingresar al juego. “Para que Carmiña pudiera llegar al repechaje hubo muchas reuniones previas con los dueños del formato. Esa producción que se señala tanto trabajó mucho tiempo para que pudiera participar. No llegó con los votos y, por eso, Gran Hermano tomó la decisión de que pudiera entrar si Mavinga la perdonaba. Todos queríamos que volviera a la casa, se merecía una revancha. ¿Quién no quería? Pero bueno, por los votos del público no llegó”, sostuvo el conductor.
Además, también salió al cruce de los rumores vinculados a un supuesto incumplimiento económico denunciado por la periodista. “Carmiña, cuando dice que no cobró todavía, pasa que ellos, cuando vienen a trabajar desde afuera, tienen que abrirse una cuenta en el país. Eso les sucede a todos los que vienen de otro país: tienen que abrirse una cuenta para que puedan depositarle. Eso, por ahí, tarda o no lo hacen”, explicó.
El conductor también aprovechó para desmentir otra de las versiones que circularon en redes en las últimas horas: “Otra cosa que se dijo: la fortuna que se le pagaba a Andrea del Boca por día no existe, no está esa plata. El canal no dispone de ese presupuesto, no existe. Es muy obsceno”.
Mientras tanto, Carmiña Masi continúa firme con sus reclamos y elevó aún más la tensión con el canal. A través de Instagram, incluso aseguró que analiza iniciar acciones legales para reclamar el dinero que, según afirmó, todavía no habría cobrado desde febrero. “Y necesito un abogado si alguien me puede ayudar con eso. Para cobrar lo de Telefe/GH que desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy”, escribió indignada en una historia.
La controversia rápidamente trascendió el reality y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa, que siguen de cerca cada nuevo capítulo del enfrentamiento entre la periodista y la producción.
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