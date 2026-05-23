Ricardo Arjona agotó 14 shows y suma tres nuevas fechas
El cantante guatemalteco continúa haciendo historia en Argentina: agregó funciones para el 1, 2 y 5 de julio de 2026 tras la demanda récord de entradas.
Ricardo Arjona vuelve a demostrar el enorme vínculo que mantiene con el público argentino. Luego de agotar 14 presentaciones en el Movistar Arena, el artista confirmó tres nuevas fechas y alcanzó un impactante total de 17 conciertos en el estadio porteño, demostrando su gran convocatoria.
Las nuevas funciones serán los días 1, 2 y 5 de julio de 2026, en lo que ya se convirtió en uno de los sucesos musicales más importantes del año y en un récord absoluto para el cantante en el país.
Arjona suma fechas en Argentina
La demanda de entradas fue tan grande que las localidades para las primeras fechas se agotaron rápidamente, obligando a sumar nuevos shows para que más fanáticos puedan disfrutar del esperado regreso del músico guatemalteco a los escenarios argentinos.
Con esta serie histórica de conciertos, Arjona reafirma una vez más su enorme convocatoria en Argentina, donde mantiene una relación especial con el público desde hace décadas gracias a canciones que marcaron generaciones enteras.
Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 9:30 a través de la web oficial del Movistar Arena.
Crítica sin filtro: una mirada filosa sobre la crianza, los influencers y el mundo actual
Antes de interpretar “Cabaret”, Ricardo Arjona se toma unos minutos para reflexionar —con su estilo directo— sobre los cambios en la sociedad, apuntando especialmente a la crianza actual, el rol de los padres y la influencia de las redes sociales. En ese contexto, lanzó una frase contundente: “El mundo se volvió un cabaret”, como antesala de un discurso cargado de ironía y crítica: “Teníamos dos influencers, no como los muchachos de ahora que tienen docenas de influencers, a uno le decíamos mamá y otro papá, era suficiente para nosotros, ellos no sentían culpa por nada, no sabían lo que era la culpa. Mi madre de repente daba un par de nalgadas y no te hablaba por dos días, así eran las cosas, no era como los padres de hoy, culpables por todo, estos padres de hoy en día que le preguntan todo a los muchachos, y estas criaturitas todavía no aprenden a vivir”.
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