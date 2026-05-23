Ricardo Arjona agotó 14 shows y suma tres nuevas fechas

Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 9:30 a través de la web oficial del Movistar Arena.

Crítica sin filtro: una mirada filosa sobre la crianza, los influencers y el mundo actual

Antes de interpretar “Cabaret”, Ricardo Arjona se toma unos minutos para reflexionar —con su estilo directo— sobre los cambios en la sociedad, apuntando especialmente a la crianza actual, el rol de los padres y la influencia de las redes sociales. En ese contexto, lanzó una frase contundente: “El mundo se volvió un cabaret”, como antesala de un discurso cargado de ironía y crítica: “Teníamos dos influencers, no como los muchachos de ahora que tienen docenas de influencers, a uno le decíamos mamá y otro papá, era suficiente para nosotros, ellos no sentían culpa por nada, no sabían lo que era la culpa. Mi madre de repente daba un par de nalgadas y no te hablaba por dos días, así eran las cosas, no era como los padres de hoy, culpables por todo, estos padres de hoy en día que le preguntan todo a los muchachos, y estas criaturitas todavía no aprenden a vivir”.