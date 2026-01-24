Yandel regresa a Argentina con su mega concierto Sinfónico: todo lo que tenés que saber

La versión sinfónica va mucho más allá de un simple repaso de canciones populares: se trata de un cruce generacional que reúne a músicos de tradición académica con el sonido urbano que Yandel impulsó y llevó al mundo desde los primeros años de Wisin & Yandel. De acuerdo a la producción, un amplio ensamble de instrumentistas reinterpreta clásicos del reggaetón desde una nueva perspectiva, potenciando el alcance del género y reafirmando su impacto global. Esta evolución artística acompaña el crecimiento de la gira, que en esta etapa suma funciones en dos plazas fundamentales del mapa musical de España.