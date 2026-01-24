Yandel regresa a Argentina con su mega concierto Sinfónico: todo lo que tenés que saber
El reconocido artista puertorriqueño pasará por Córdoba y Buenos Aires en las próximas semanas y promete un espectáculo único.
Yandel confirmó su regreso a la Argentina y se prepara para reencontrarse con el público local en febrero, en un show que promete ser una verdadera celebración del reggaetón. El artista puertorriqueño volverá a subirse a un escenario argentino con una propuesta que combina sus grandes clásicos con el material más reciente de su carrera solista.
El cantante, una de las figuras más influyentes del género urbano latino, llega al país en el marco de una gira internacional que lo viene llevando por distintas ciudades del mundo. En esta nueva visita, Yandel repasará los hits que marcaron a varias generaciones, tanto de su etapa histórica junto a Wisin como de su consolidación como solista, donde reafirmó su identidad artística.
El espectáculo, que combina sus mayores éxitos con una orquesta completa, se presentará el 11 de febrero en el Movistar Arena, prometiendo una experiencia única que une la potencia del género urbano con la elegancia de la música clásica.
Así, el artista puertorriqueño vuelve a la Argentina tras su última visita en 2022, en el marco de una gira que ya deslumbró en Miami y recorrerá otras ciudades del continente.
La versión sinfónica va mucho más allá de un simple repaso de canciones populares: se trata de un cruce generacional que reúne a músicos de tradición académica con el sonido urbano que Yandel impulsó y llevó al mundo desde los primeros años de Wisin & Yandel. De acuerdo a la producción, un amplio ensamble de instrumentistas reinterpreta clásicos del reggaetón desde una nueva perspectiva, potenciando el alcance del género y reafirmando su impacto global. Esta evolución artística acompaña el crecimiento de la gira, que en esta etapa suma funciones en dos plazas fundamentales del mapa musical de España.
Cabe recordar, que antes de pasar por Buenos Aires, el artista llegará a Córdoba el 10 de febrero. En concreto, el cantante puertorriqueño se presentará en el Quality Arena (avenida Cruz Roja Argentina al 200).
