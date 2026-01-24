Kali Uchis canceló su show en Buenos Aires: los motivos
El recital previsto para el 10 de febrero fue suspendido. productora confirmó la noticia por mail y explicó cómo será la devolución de las entradas.
La presentación de Kali Uchis en Buenos Aires quedó oficialmente cancelada. La artista tenía programado un show para el próximo 10 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de la gira de su nuevo álbum Sincerely: P.S., pero finalmente el evento no se realizará, generando desilusión entre sus seguidores argentinos.
La confirmación llegó a través de un correo electrónico oficial enviado por la productora a todas las personas que habían adquirido entradas. En el mensaje se aclaró que la decisión no responde a un conflicto puntual entre las partes involucradas.
El comunicado oficial
En el mail difundido a los compradores, la organización informó: “Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Kali Uchis, programado para el 10 de febrero de 2026 en Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado”.
Hasta el momento, no se brindaron detalles concretos sobre los motivos que llevaron a la suspensión del recital, y el comunicado evitó profundizar en las razones detrás de la decisión.
Las versiones que circularon en redes
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y enojo por parte de los fanáticos. Al mismo tiempo, comenzaron a circular especulaciones no oficiales sobre una posible baja en la venta de entradas, ya que aún había sectores disponibles en el estadio a pocas semanas de la fecha anunciada. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada por la productora ni por el entorno de la artista.
Cómo será el reembolso de las entradas
Desde la organización buscaron llevar tranquilidad a quienes ya habían comprado tickets y explicaron el mecanismo de devolución del dinero. Según detallaron: “El reembolso total del valor de la entrada (incluido el service charge) se procesará de forma automática y se acreditará en el mismo medio de pago utilizado para la compra”.
De esta manera, no será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que la devolución se hará directamente a la tarjeta o método de pago original.
Un regreso que quedó trunco
El show de Kali Uchis en Argentina había sido anunciado como uno de los eventos internacionales más esperados de 2026. Su visita formaba parte de la presentación en vivo de Sincerely: P.S., un álbum que marcó una nueva etapa en su carrera y que despertó gran expectativa entre el público local.
Por ahora, no hay información sobre una posible reprogramación, y los fans deberán esperar para volver a verla en un escenario argentino.
