Kali Uchis canceló su show en Buenos Aires: los motivos

Cómo será el reembolso de las entradas

Desde la organización buscaron llevar tranquilidad a quienes ya habían comprado tickets y explicaron el mecanismo de devolución del dinero. Según detallaron: “El reembolso total del valor de la entrada (incluido el service charge) se procesará de forma automática y se acreditará en el mismo medio de pago utilizado para la compra”.

De esta manera, no será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que la devolución se hará directamente a la tarjeta o método de pago original.

Un regreso que quedó trunco

El show de Kali Uchis en Argentina había sido anunciado como uno de los eventos internacionales más esperados de 2026. Su visita formaba parte de la presentación en vivo de Sincerely: P.S., un álbum que marcó una nueva etapa en su carrera y que despertó gran expectativa entre el público local.

Por ahora, no hay información sobre una posible reprogramación, y los fans deberán esperar para volver a verla en un escenario argentino.