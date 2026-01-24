El thriller de ciencia ficción que está en Netflix y tiene al Chino Darín como protagonista
Se trata de una historia intensa, donde el misterio, el destino y los giros inesperados se combinan en un relato atrapante de principio a fin.
Con un elenco de primer nivel y una trama que juega con el tiempo y las decisiones humanas, esta película se posiciona como una de las propuestas más impactantes del género dentro de la plataforma. El talento argentino también dice presente, con una actuación destacada que ha sido muy celebrada por el público.
La producción logró trascender fronteras y convertirse en un verdadero fenómeno, gracias a una narrativa sólida y una atmósfera inquietante que mantiene al espectador en constante tensión.
De qué trata Durante la tormenta
Durante la tormenta presenta una historia marcada por una extraña conexión entre dos tiempos distintos, separados por 25 años. Todo comienza durante una violenta tormenta eléctrica que provoca una interferencia inexplicable y permite la comunicación entre una mujer y un niño que vivió en su misma casa décadas atrás.
Cuando ella intenta evitar que el niño sufra un accidente fatal, altera sin saberlo el curso de los acontecimientos. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y despierta en una realidad alternativa donde nada es como lo recordaba: su hija nunca existió y su marido ya no es la persona que conocía.
La película se apoya en el suspenso, el drama y la ciencia ficción para desarrollar una trama cargada de tensión emocional, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles.
Reparto de Durante la tormenta
-
Adriana Ugarte
-
Chino Darín
-
Álvaro Morte
-
Javier Gutiérrez
-
Miquel Fernández
-
Nora Navas
-
Mima Riera
El elenco logra potenciar la historia con interpretaciones sólidas, destacándose especialmente el trabajo del actor argentino, que aporta intensidad y profundidad a su personaje.
Trailer de Durante la tormenta
