La drástica decisión que habría tomado Mauro Icardi tras la foto de Johnny Depp con Wanda Nara
En su ciclo "Sálvese quien pueda" (América), Yanina Latorre aseguró que el futbolista dejó de seguir al reconocido actor en redes sociales.
La presencia de Johnny Depp en la Argentina ha revolucionado a sus fanáticos y a todo Telefe, que fue el canal encargado de entrevistar al icónico actor y director de Hollywood. En medio de la revolución por el intercambio que tuvo el estadounidense con Vero Lozano, Wanda Nara aprovechó para tomar una foto con él y dedicarle un sentido posteo.
En este sentido, hay que destacar que Mauro Icardi ha adoptado la costumbre de publicar referencias e imágenes de Johnny Depp, sugiriendo un cuestionable paralelismo entre su situación con Wanda Nara y la mediática disputa legal del actor con Amber Heard, a quien venció en un juicio por difamación.
A pesar de que las dos situaciones son incomparables, el delantero del Galatasaray (quien recién se ha reunido con sus hijas Francesca e Isabella) parece empeñado en trazar una línea entre él y la estrella de Hollywood. Sin embargo, el destino ha jugado nuevamente a favor de Wanda y esto habría decantado en una drástica decisión del deportista.
Según reveló Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda" (América), Icardi dejó de seguir a Johnny Depp en sus redes sociales, algo que fue calificado de "insólito" por muchos de sus seguidores, aunque unos pocos remarcaron que, en realidad, el futbolista jamás había seguido en Instagram al actor.
Furor por Johnny Depp: así lo recibieron sus fanáticos y Vero Lozano en Telefe
Johnny Depp se encuentra en la Argentina por estas horas y sus fans no podrían estar más felices: un gran número de ellos se ha congregado en las puertas de Telefe, con la esperanza de poder tomarse una foto con el actor y director estadounidense, que llegó al país para promocionar su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse" que estrenará este jueves 13 de noviembre en los cines argentinos.
Luego de que el canal de las pelotas mostrara la efusividad de los seguidores de la vasta trayectoria del estadounidense, Vero Lozano lo recibió con una gran sonrisa y una presentación que mezcló el español con el inglés en "Cortá por Lozano". Con traductora incluida, el multifacético actor se sentó en el diván de la conductora para responder todas sus preguntas.
Al margen de la entrevista con Vero Lozano, el artista dará una masterclass este miércoles, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo.
Tras la actividad en el Coliseo Podestá, se realizará una pre-avant-premiere exclusiva de la película Modigliani, dirigida por Depp, que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.
Te puede interesar
Dejá tu comentario