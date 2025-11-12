Yanina Latorre escrachó al nuevo abogado de Wanda Nara y el letrado borró posteos en Instagram
Diego Palombo es el nuevo abogado de la influencer y Latorre lo buscó en redes para mostrar sus publicaciones que luego desaparecieron.
Wanda Nara tiene nuevo abogado. El letrado en cuestión es Diego Palombo quien generó un inesperado revuelo en el mundo digital luego de que Yanina Latorre expusiera una serie de publicaciones del profesional en sus historias de Instagram. La panelista, conocida por su ácido humor y sus primicias, se encargó de poner el foco en el perfil público del defensor de la empresaria.
Latorre compartió una captura del perfil del abogado junto a un comentario sarcástico, ilustrando una foto donde Palombo agradecía una bandeja de catering: “Hola, les presento al nuevo abogado de Wanda. Agradece sanguchitos de miga en IG”, escribió, ironizando sobre el contenido que el letrado compartía en su cuenta.
La exposición mediática de Yanina Latorre no se detuvo ahí. También mostró otro posteo antiguo del letrado, en el que se podía leer un pedido poco habitual para un profesional del derecho. Palombo solicitaba entradas para un concierto: “Si alguien tiene dos o tres entradas para el campo de Coldplay que me avise por privado”. Ante este hallazgo, la panelista reaccionó con un contundente “Me vuelvo loca”.
Tras la rápida viralización de las historias de la conductora, Diego Palombo decidió eliminar las publicaciones señaladas y puso su perfil de Instagram en modo privado, en un intento por contener la exposición mediática no deseada que había generado el escrache.
Yanina Latorre continuó ironizando sobre el episodio en otra historia, señalando el efecto inmediato de su escrache digital: “También le ayudé a subir seguidores al doc de Wanda. Tenía 400 y ya va por los 600. Borró todo el fondo de ollaje”, comentó junto a una captura que confirmaba el aumento de seguidores del abogado.
Este nuevo episodio se suma a la larga lista de polémicas que rodean a Wanda Nara, quien recientemente volvió a ocupar los titulares por temas personales y legales, demostrando que cualquier figura vinculada a ella queda inmediatamente bajo la lupa del escrutinio digital.
