Yanina Latorre escrachó al nuevo abogado de Wanda Nara y el letrado borró posteos en Instagram

La exposición mediática de Yanina Latorre no se detuvo ahí. También mostró otro posteo antiguo del letrado, en el que se podía leer un pedido poco habitual para un profesional del derecho. Palombo solicitaba entradas para un concierto: “Si alguien tiene dos o tres entradas para el campo de Coldplay que me avise por privado”. Ante este hallazgo, la panelista reaccionó con un contundente “Me vuelvo loca”.