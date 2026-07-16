Yanina Latorre sostuvo que la Selección Argentina no debe ir a Casa Rosada: por qué

Qué dijo sobre la bandera de las Islas Malvinas

Durante la charla también fue consultada por el festejo de los futbolistas argentinos tras la victoria sobre Inglaterra, cuando exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

Latorre aclaró que no llegó a ver ese momento porque se dirigía al canal una vez finalizado el encuentro, aunque sí dio su opinión sobre el gesto.

"Yo no lo vi porque justo me estaba viniendo para el canal, porque yo vi hasta lo último y vine. Pero me pareció que, si bien, me parece que no hay que mezclar la política y el quilombo de las Malvinas con un partido de fútbol y no darle la carga a los chicos. Y Scaloni había frenado todo. Me pareció muy bien y un gran homenaje que los chicos se hagan cargo y saquen la bandera, la verdad", expresó.