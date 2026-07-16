Yanina Latorre sostuvo que la Selección Argentina no debe ir a Casa Rosada: por qué
Yanina Latorre reveló sus insólitas cábalas para alentar a la Selección y opinó sobre la bandera de Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y, en medio de la euforia por el triunfo ante Inglaterra, Yanina Latorre sorprendió al contar cómo vive cada encuentro del conjunto de Lionel Scaloni y cuáles son las cábalas que considera infaltables para acompañar al equipo.
En diálogo con un cronista de Desayuno Americano, la conductora confesó que los partidos la desbordan de nervios y que tiene una rutina muy particular que respeta al pie de la letra.
"Lo vi con mis cábalas, con una amiga en su casa. Yo vivo los partidos muy mal. Yo camino, camino, camino, camino, me pongo enfrente de la tele, pateo la pelota, hago señas, unos nervios totales", relató.
Consultada sobre la cantidad de rituales que mantiene, Yanina explicó que fue incorporando costumbres que jamás rompe por miedo a cortar la racha.
"Diálogos con personas antes del partido, después del partido, siempre en el mismo lugar. No uso nada de Argentina, nada. Porque nunca me lo puse, entonces respeto. No como, no tomo, solamente agua. Hay ciertas cosas que no hago, no contesto a los mensajes. Viste cuando una vez no lo hiciste, como me vino bien, voy repitiendo las cábalas", detalló.
Qué dijo sobre la bandera de las Islas Malvinas
Durante la charla también fue consultada por el festejo de los futbolistas argentinos tras la victoria sobre Inglaterra, cuando exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".
Latorre aclaró que no llegó a ver ese momento porque se dirigía al canal una vez finalizado el encuentro, aunque sí dio su opinión sobre el gesto.
"Yo no lo vi porque justo me estaba viniendo para el canal, porque yo vi hasta lo último y vine. Pero me pareció que, si bien, me parece que no hay que mezclar la política y el quilombo de las Malvinas con un partido de fútbol y no darle la carga a los chicos. Y Scaloni había frenado todo. Me pareció muy bien y un gran homenaje que los chicos se hagan cargo y saquen la bandera, la verdad", expresó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario