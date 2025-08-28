Yanina Latorre estalló contra Sofía "Jujuy" Jiménez: el picante cruce en redes
La modelo le respondió a la panelista filtrando chats privados y aclarando su agenda de trabajo. ¡Los detalles de este picante ida y vuelta!
La polémica entre Yanina Latorre y Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a encenderse esta semana, luego de un intercambio público que no pasó desapercibido en redes sociales. Todo comenzó cuando la conductora de televisión sumó a la modelo a su lista negra tras sentirse ninguneada por el rechazo de Jujuy a participar como panelista en "Sálvese quien pueda", su programa de espectáculos.
Lo que parecía un cruce más de agenda, rápidamente escaló a una confrontación mediática con filtración de chats privados incluidos.
Según contó Latorre, la decisión de sumar a la actriz a su lista negra surgió luego de que la modelo tardara en responder a la invitación: "La invitamos al programa y ni contestó, una maleducada, una atrevida, en realidad tardó en contestar, pero dijo que no podía porque tenía mucho trabajo", expresó.
La conductora dejó entrever su molestia por la percepción de desinterés de la modelo. Incluso fue más allá cuestionando la naturaleza del trabajo de Jujuy: "¿De qué trabaja Jujuy, si está todo el día haciendo historias?", lanzó, en un comentario que rápidamente generó repercusión en redes y comentarios de fanáticos.
Durante la emisión, Lizardo Ponce intentó suavizar la situación, explicando que la modelo efectivamente tiene un calendario de trabajo intenso. Sin embargo, Yanina no bajó el tono: "Ya lo sé, pero ¿no tiene una hora para venir?", remarcó, consolidando su decisión de incluir a Jujuy en su listado de figuras con las que ya no tendría trato en su ciclo televisivo.
La respuesta de Sofía no tardó en llegar, y llegó con pruebas. A través de sus redes sociales, la modelo compartió capturas de los chats privados que demostraban que sí había respondido en tiempo y forma a la invitación de la conductora. "No entiendo, Yanus, por qué decís que soy una maleducada y me metes en tu lista negra, respondí con amor, sólo que no podía ir porque tenía mil grabaciones", escribió la actriz, aclarando que su negativa no tenía que ver con falta de respeto sino con su agenda ocupada.
Además, Jujuy detalló los múltiples compromisos que ocupan su tiempo: "Tengo mi podcast Megatrip, que está saliendo hermoso, producción de fotos y conducción de eventos, gracias a dios tengo mucho trabajo", y cerró su mensaje con un gesto conciliador: "Es más, te invito a mi podcast que estamos grabando la tercera temporada, hacemos un intercambio de programas quedas oficial y públicamente invitada".
Con esta propuesta, la modelo buscó bajar la tensión y convertir el cruce en una oportunidad de colaboración, mientras el ida y vuelta entre ambas figuras continuaba siendo tema de conversación en medios y redes.
