Yanina Latorre llamó al stream de Susana Giménez para contar qué pasó entre Mauro Icardi y la China Suárez

No conforme, y luego de ser tendencia por estos trascendidos, no dejó pasar la chance de ampliar, pero lo hizo hablando en vivo con la "Reini" Sofía Gonet en el streaming del programa de Susana.

"Anoche garcharon la China Suárez y Mauro Icardi. Hay besos, chape, Tequila. Se fueron juntos. Ella dejó la camioneta en Tequila. Esto va a enloquecer a Wanda", disparó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SusanaGimenez/status/1863409954532553197&partner=&hide_thread=false ¿Qué pasó entre Icardi y la China Suárez? Yanina Latorre rompió el silencio en stream a través de un llamado



Mirá #ElStreamDeSusana por Youtube Telefe y reaccioná a #SusanaGimenez junto a @PabloAgustin y @holareinis pic.twitter.com/QDioLsgXUg — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 2, 2024

Cómo fue el encuentro Wanda Nara vs China Suárez

La conductora contó que se encontraron con la actriz en un restaurante cuando ella estaba con L-Gante. "Yo sentía todo el tiempo provocaciones", dijo.

"La voy a saludar, y lo primero que le digo es 'ya está'. Ella nunca me habló mal, y me dice 'somos gente grande. A mí no me interesa Mauro'. Entonces le pedí que con Elián tampoco", recordó Wanda, generando aplausos de la tribuna de Susana.

Agregó Nara que "ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando", y contó: "Yo hace tres años que que cuando te veo en un lugar me voy, porque tengo 10 amigas que si te ven, te matan".

"No me lo tomo personal porque ya se lo hizo a tantas mujeres...", sentenció Wanda, muy picante. Relató que sus amigas y las de la China comenzaron a gritarse agravios, aunque las protagonistas no tuvieron ningún cruce. "Lo único que le dije fuera de lugar fue que no venga a un lugar así donde estaban todos", añadió.