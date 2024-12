Yanina Latorre y su revancha contra Wanda Nara: "A mí nadie me dice mentirosa"

"Operar es usar a gente para filtrar chats mentirosos. A los chats les faltan partecitas", anticipó antes de revelar una seguidilla de mensajes que le habrían llegado sobre cómo atraviesa Wanda Nara su separación del padre de sus hijas, Mauro Icardi.

latorre 6

En una de las capturas se hace referencia al supuesto miedo que tiene Wanda Nara porque "porque por primera vez en 5 años" Mauro Icardi "está reaccionando diferente" al juego mediático, y ya estaría en pareja o mantendría algún tipo de relación con María Eugenia "La China" Suárez.

latorre 5.jpg

De hecho, Wanda Nara "está obsesionada" con su ahora expareja, aunque se la pase mostrando sus encuentros con L-Gante y hasta con su primer marido, Maxi López.

latorre 4.jpg

"Yo no estoy de ningún lado, Wanda dice que no soy empática. ¿Perdón? Yo empatizo con lo que pienso. Y no estoy de acuerdo con lo que hace", sentenció Yanina Latorre ante los reproches de la gente de Nara.

latorre 3.jpg

Además, se refirió al descargo de Wanda sobre los dichos de las panelistas de A la Barbarossa y la acusó de “mandar a bajar el tema”: “¿Por qué Wanda puede subir chats, que tiene prohibido por la Justicia, y Pia y Analia no pueden hablar del tema?”, se cuestionó.

latorre 2.jpg

Latorre hasta se encargó de mostrar las pruebas de que el reloj Cartier que usa la China Suárez es de Mauro Icardi pero se lo olvidó en la casa de la actriz en una de sus visitas.

latorre 1.jpg

"A mí nadie me dice mentirosa, ni operadora! ¡No hago nada por guita!", sentenció Latorre.