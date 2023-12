Yanina Latorre destrozó a Úrsula Vargues y la conductora le respondió

Sobre la plataforma de Vargues, Latorre afirmó: “Que tiene cuatro mil suscriptores, una radio online, mi hija tiene mas suscriptores en su youtube. Una radio de poron… que ni siquiera monetiza en YouTube, como ahora se le cayó toda la pauta, está pidiendo a la gente que le done plata. Vayan a laburar, porque la gente debería darle plata a estos dos para mantenerlos”.

Y siguió: “A ella a ver quién la llama para darle un programa de aire. Es más digno laburar. Que se plantee porque no la contrata nunca el sector privado, porque esta era la que entraba a la casa rosada con Alberto en pandemia, no sé qué iban a hacer”.

“Me da bronca de la pauta oficial de estos medios, que cuando vas a pedir pauta el medio, te piden las métricas, oyentes, el rating. Digo a Vargues, a esas radios, ¿en qué contexto le dan pauta oficial? Me tome el trabajo de meterme en el canal, tiene 35 vistas, el que más vistas tiene es 400. ¿Por qué le dan pautas oficiales a estos? Es una forma de robar. La pauta oficial que le podes dar a C5N la entiendo, porque tiene rating. Te puede gustar o no. Pero la pauta oficial a Úrsula, explicámelo. ¿Para qué es, quién se la da?", dijo.

Qué dijo Yanina Latorre de Úrsula Vargues

Y luego agregó: “¿Por qué tengo que mantener yo a Úrsula que es una inútil, no sirve nada? La echaron de todos lados, de todos los paneles. ¿No te da vergüenza pedir plata? Si no sos comunicadora, no tenés talento, andá a trabajar a un supermercado. ¿Por qué yo tengo que mantenerla”.

La respuesta de Úrsula Vargues a Yanina Latorre

Por su parte, Úrsula utilizó su cuenta de Twitter para responderle con todo a Yanina Latorre tras sus dichos en el ciclo radial. “Vergüenza me daría a mí seguir casada con un tipo que le gusta que le rompan el cu... y vos no estás en el menú. Suscriptores piden Clarín y La Nación”, dijo.