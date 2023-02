Yanina Latorre con Jorge Rial: "Nunca pensé en mostrar los chats"

Sobre el llamado que disparó todo, contó: “El martes a las seis de la mañana me encontré con un mensaje de una persona que me dijo si me podía llamar. Después de una noche tremenda de encuentro de chats le dije que sí. A la persona con la que hablé no la conocía ni había hablado en mi vida”.

“Yo primero escucho porque por lo general las personas que están en esta situación, están en una crisis. Después hice las preguntas del caso y pedí todas las pruebas. Ni en pedo saldría a contar una historia así sino tengo todos los chats, todo grabado, porque no me la voy a jugar. Obviamente nunca pensé en mostrar los chats para no complicar gente. Fui contando de gente que no podía tener un problema”, cerró Yanina al respecto.