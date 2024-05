La advertencia de Yanina Latorre a Marcelo Tinelli sobre Maru Botana

La panelista relató en su programa en la radio El Observador los orígenes de su conflicto con Botana, a quien acusó de ser "mala persona" y de haberle generado un profundo sufrimiento en el pasado. “Maru Botana es mala persona. A mí me cagó una parte importante de mi vida y lo voy a seguir repitiendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella. Y es una resentida y le molestaba mi cuerpo”, afirmó Latorre.

Qué le dijo Yanina Latorre a Tinelli sobre Maru Botana

Latorre que le dijo a Tinelli su rotundo desacuerdo con la contratación de Botana: “Y hoy me dice Marcelo ‘¿sabías que la contraté?‘ Le dije ‘me chupa un huevo voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera”.

"No me pidas nada y si querés me voy de América, porque ya una vez me fui por Maru Botana", le dijo Yanina a Marcelo Tinelli y le aclaró: “No la voy a cuidar. Y el día que empiece voy a grabar el programa y la voy a hacer verga una hora entera, porque no te hace buena revolver una olla y hacer guiso. Mala gente de verdad”.

Según trascendió, la reconocida cocinera conducirá un programa de cocina al mediodía, producido por LaFlia, la productora de Tinelli.