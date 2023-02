La doble vida de Federico Bal: nuevo cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi por los chats calientes

En tanto, Latorre sostuvo que "van a terminar capitalizando a Fede Bal" con tantas chicas alrededor y disparó contra el ex de Bárbara Vélez al decir que "hay gente que vive de hacerse famoso por sus escándalos amorosos, mientras que hay gente como Ricardo Darín que es famosa por su trabajo".

Seguidamente, Ángel De Brito mostró un móvil realizado con la periodista de espectáculos, Marcela Tauro, donde la profesional también apuntó contra Berardi por el cruce de chats con Bal: "Me trató de mentirosa y no es mentira todo lo que mostré". No conforme con eso, Tauro le puso picante a la situación: "Estefi tiene más puesta la camiseta de 'Mañanísima' (programa que conduce Carmen Barbieri) que de LAM, mientras que a Yanina (Latorre) se le nota que tiene puesta la camiseta de LAM".

Finalmente, se refirió al protagonista de este lío mediático: "Mientras Federico no lastime a los demás, si él sufre es su problema, pero se está llevando puesta muchas chicas", apuntó, al momento que también remarcó que "Sofía Aldrey hizo público los cuernos para no volver más con Fede Bal".

En respuesta a estos sucesivos ataques, Estefi Berardi sostuvo: "Me parece de una maldad absoluta estar metiendo a gente que no tiene nada que ver", aludiendo al trabajo de las mediáticas Yanina Latorre y Marcela Tauro.

Además, señaló que sus abogados, entre los cuales se encuentra Fernando Burlando, van a investigar de dónde provienen los chats que ella asegura no haber escrito en dirección al hijo del difunto Santiago Bal.