La dolorosa perdida Yanina Latorre antes de Navidad: "No merecía ser así su muerte"

“Llegó, abrió la puerta, los perros salieron a recibirlo, y Totito, que estaba viejito, veía menos y que casi no escuchaba… la angustia de perderlo es tremenda. Una que es egoísta dice 'prefiero perderlo por una enfermedad porque lo vas asumiendo y despidiendo'. Pasó que cuando Totito salió a encontrarse con Diego, pasó un auto, lo pisó y lo mató ”, relató entre sollozos.

Y agregó: “No quiero ser dramática pero por eso estoy desaparecida y triste. Una Navidad de mierda, que igualmente la voy a pasar acá y tratar de pasarla lo mejor posible. No murió de viejito, me lo pisó un auto. Él no se merecía morir así y pasó la peor noche de mi vida”.

En este contexto, Yanina Latorre dijo que el comentarista de fútbol pudo ver el accidente y que trató de salvar a Totó aunque sin éxito. “Me llamó desesperado, no podía conseguir veterinario porque estaba todo cerrado. No respiraba y conseguimos a una que vive acá cerca, me la recomendaron entre todos los gritos y el escándalo. Vinieron Lola , Dieguito , nos despedimos todos y esta chica se lo llevó en su camioneta para cremarlo”.

“Fue un accidente que podía ser evitable. Es el destino. No merecía ser así su muerte, 15 años de compañero, nunca gruñó, nunca mordió. No se murió de viejito, me lo mataron y creo que no me lo voy a perdonar nunca”, se lamentó Latorre entre lágrimas.