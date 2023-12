La ex de José Sosa contra todos: atacó a Yanina Latorre y a Camila Homs

Luego, Etchegoyen comenzó a leer lo que le escribió Alurralde: "Habló de mi en la tele y en la radio diciendo que yo no me hacía cargo de mis hijas y que las abandoné porque tenía problemas mentales y de droga. Sos una imbécil que miente”, dijo totalmente indignada. Después, sumó: "Lo habrá sacado de esta chica Camila Homs. Sino de dónde lo saca. Yo estoy con las nenas siempre”.

Tras estas palabras, Juan Etchogyen comenzó a reproducir los audios que le envió la ex de José Sosa. "Además de decir boludeces que se ocupe de su vida. Yo me separé porque me re mil cagaban, a ella la cagaron vergonzosamente y sigue su vida como si nada. Hablando de locuras que se fije su locura, que se calle la boca y deje de decir boludeces”, se la escucha decir primero que nada.

Después, continúa: "Y otra cosa re importante. Nunca tuve problemas con mis hijas y si estuvieron con el padre me parece perfecto. Camila se separó, se divorció, hizo un quilombo tremendo de mucha plata y aparte el padre a los hijos no los ve porque viven en dos países diferentes, que no venga nadie a hablar de mí". Y, para cerrar, destacó: "Para mí es importante que se sepa que yo estoy con mis hijas y sobre todas las cosas de última es una enfermedad eso que dice y se cura, la otra enfermedad no se cura. Yo dejo ver al padre de mis hijas con ellas y del otro lado no, ahí está mi descargo”.