Yanina Latorre volvió a apuntar contra Estefi Berardi y Coti Romero: "Entre mentirosas..."

Ante esta información, la correntina salió a desmentirlo y, como si fuera poco, Estefi Berardi habló del tema. Esto provocó la furia de Yanina que salió a atacar a su compañera y a Constanza.

Todo se desató cuando Berardi le respondió una pregunta a un seguidor: "¿Es verdad lo de Coti?"

https://twitter.com/yanilatorre/status/1628127887462223872 Entre mentirosas se entienden pic.twitter.com/99WS5XeZ3Z — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 21, 2023

"Me dijo que no. Que solo habló con una sola persona, me mostró la conversación donde la invitaban a bailar en la carroza, hasta le mandaron el vestuario, y prefirió mirarla desde el público ya que era la primera vez en ese evento ", respondió la angelita.

Ante esto, Latorre lo publicó en su cuenta de Twitter y disparó: "Entre mentirosas se entienden".